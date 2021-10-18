اتهامات لأمنيين بدائرة أزمور بعد تعرض أسرة لاعتداء شنيع من طرف جانحين

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تعليق واحد
انا أعاقب كلام هذا الأخ لكيقول ان الأمن ماكينش في مدينة أزمور .هذا خطأ.اقول له لا ياأخي حرام عليك الأمن داير ختمتو على أحسن مايرام نحن نعس بطمأنينة والحمدلله.هذا إن دل على شيء وإنما يدل على أن الأمن دير خدمتو على أحسن مايرام. والدليل على هذا سرقت سيارة أجرة في الصباح ،لم تدوم 12ساعة قبطو على المجرمين وهذا بفضل المجهودات ديال رجال الأمن ++الدوريات في جميع المدارس الإبتدائية والاعدادية والثانوية والحمد لله والله إعونهم على هاد المجهودات