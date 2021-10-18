حكومة أخنوش تعيد فرض “المساهمة التضامنية” على الشركات

هبة بريس _ الرباط

أعاد اخنوش فرض المساهمة التضامنية على الشركات وجاء ذلك ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2022

وفي التفاصيل ; فقد تم فرض أداء 2 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين درهم و40 مليون درهم.

ولكن تم استثناء الشركات المعفاة من الضريبة بشكل دائم، وخاصة تلك الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وبالمقابل لم يتم فرض المساهمة التضامنية على دخل الأفراد.

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