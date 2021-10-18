قصة مؤثرة .. أم عازبة بالبيضاء تناشد القضاء التدخل لإثبات نسب ابنها من ضابط شرطة

2021-10-18 / 8:12 مساءً
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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة الا بالله والله العظيم السيد اللي تكلم نيابة عن هده السيدة الى قال كلام في الصميم عجبني بزاف التدخل دياله ولخص كل ما يجري في بلادنا الحبيبة. برافو عله. ونتمنى من الله عز وجل يدير شي تاويل ديال الخير لهاد الطفل

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