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“الدومنيكان” تدعم جهود المغرب في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء

2021-10-18 / 8:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جددت جمهورية الدومنيكان، اليوم الاثنين، التأكيد على دعمها للجهود التي يبذلها المغرب بحثا عن حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع ثنائي عبر تقنية التناظر المرئي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الدومينيكان، السيد روبرتو ألفاريز، أن “جمهورية الدومينيكان جددت تأكيدها على احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية، ودعمها للجهود التي يبذلها المغرب بحثا عن حل سياسي يروم وضع حد لهذا النزاع الإقليمي”.

وأشار البيان المشترك إلى أن جمهورية الدومنيكان تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، تشكل “الحل الواقعي وذا المصداقية والجدي للتوصل إلى نتيجة متفاوض بشأنها بين الأطراف”.

ويأتي هذا اللقاء الافتراضي بين السيدين بوريطة وألفاريز عقب الاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين بسانتو دومينغو في يونيو 2019، ويندرج في إطار الرغبة المشتركة لمواصلة حوار سياسي دائم بغية توطيد العلاقات الثنائية وإعطاء زخم جديد للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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