سيارة اسعاف

طرفاية: نقل خمسة أشخاص الى المركز الصحي إثر حادث سير

2021-10-18 / 8:34 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

عرف المدخل الجنوبي لمدينة طرفاية، حادث سير قبل قليل من الأن، إثر إصطدام قوي بين سيارتين الأولى من نوع سيتروين، والآخرة قادمة من الإتجاه المعاكس من نوع تويوتا.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الحادثة وقعت عند غروب الشمس، مما حجب على أحد السائقين الرؤية، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص إصابات خفيفة، تم نقلهم على وجه السرعة من طرف الوقاية المدنية، إلى المركز الصحي لأجل تلقي الإسعافات الأولية.

وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي الترابي التابعة لسرية طرفاية، والوقاية المدنية وتم إجراء المعاينة اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث.

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