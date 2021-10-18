الحكومة تتجاهل مغاربة فرنسا واسبانيا.. ملقحون ومفروض عليهم اجراء “تحليلة كورونا”

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة عزيز أخنوش قرارا يقضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثبقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، كمقاربة احترازية وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، تساءل أفراد الجالية المغربية بالخارج الملقحين حول أسباب تجاهل الحكومة لمطلب الغاء اجراء تحليلة الكشف عن كورونا المُكلفة ماديا والتي لم يعد لها اي مبرر علمي

ويطالب عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج خاصة بالدول المصنفة في القائمة “أ” من الحكومة المغربية الغاء اجراء الكشف عن فيروس كورونا كشرط ضمن حزمة من الاجراءات لولوج التراب الوطني رغم توفرهم على جوازات التلقيح .

واستنكر مهاجرون مغاربة بالقائمة المذكورة ، الابقاء على هذا الاجراء الذي لم يعد له مايبرره علميا خاصة بالنسبة للملقحين المتوفرين على جوازات التلقيح ، مطالبين بالغائه لتيسير عملية دخولهم الى وطنهم دون الحاجة الى اجراء فحص كورونا.

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