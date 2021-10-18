الملك يحيي ليلة المولد “بحضور جد محدود”
هبة بريس _ الرباط
قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب، ليومه الاثنين 11 ربيع الأول 1443 هـ، الموافق 18 أكتوبر 2021.
واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير.
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8 تعليقات
بهذه المناسبة الغالية والدينية نرفع تهانينا الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله من كل سوء وشر ومكروه يآرب.
على علم ان الاحتفال بعيد الميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لايجوز.والله أعلم.
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف يعتبر في الإسلام بدعة ….
تحتفل به كما احتفل به صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بامداح نبوية هذآ ما كنا به ديننا الحنيف….
بهذه المناسبة الغالية نرفع دعواتنا إلى ملكنا الغالي نصره الله كما نرجوا من الله عزوجل ان يرفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين.
كل عام والامة الإسلامية بألف خير يارب وعاش ملكنا الحنون.
لازالون يحتفلون ناس القدماء ويتشبتون بالتقاليد والعادات ولا نستطيع نزع هذه التقاليد من عقولهم.
الإحتفال بالمولد النبوي الشريف دينيا وليس في التبدير. (إن المبدرون كانوا إخوان الشياطين).