الملك يحيي ليلة المولد “بحضور جد محدود”

هبة بريس _ الرباط

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب، ليومه الاثنين 11 ربيع الأول 1443 هـ، الموافق 18 أكتوبر 2021.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير.

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