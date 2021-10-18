الملك يحيي ليلة المولد “بحضور جد محدود”

2021-10-18 / 7:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب، ليومه الاثنين 11 ربيع الأول 1443 هـ، الموافق 18 أكتوبر 2021.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير.

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‫8 تعليقات

  1. بهذه المناسبة الغالية والدينية نرفع تهانينا الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله من كل سوء وشر ومكروه يآرب.

  5. بهذه المناسبة الغالية نرفع دعواتنا إلى ملكنا الغالي نصره الله كما نرجوا من الله عزوجل ان يرفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين.

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