السفر الى الخارج بجواز التلقيح دون رخصة اسثنائية
قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج .
و تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
5 تعليقات
و لا يزال المنافقون يرددون ان اللقاح اختياري
حكومة القمع الجديدة بدات مشوارها بمصادرة حقوق المواطنين التي يشاع انه يكفلها الدستور و على رأسها حرية التنقل
ما رأي الحكومة الجديدة في عملية التضييق على المواطنين بفرض جواز التلقيح في جميع الاماكن العمومية لتتحول المسألة من الإختيار الى الإجبار ومن الحرية الى الحبس داخل الوطن الحر الشاسع
واش جواز التلقيح يتيح السفر عبر المدن و الأقاليم بعد الساعة الحادية عشرة ليلا؟
السؤال هل المسافرين الى الخارج لم يعودوا بحاجة الى تحليلة PCR في حالة توفرهم على جواز التلقيح ؟؟؟
داءما تصريحات الحكومة لا تعطي معلومات دقيقة للاسف
الاجراء ظالم وغير دستوري ومصادر الحريات الشخصية فعلى من يضحكون الملقح يصاب ويعدي والغير الملقح كذلك