مجلس المستشارين

مجلس المستشارين يوافق على توزيع عدد مقاعد كل فريق ومجموعة برلمانية حسب قاعدة التمثيل النسبي

2021-10-18 / 7:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وافق مكتب مجلس المستشارين على توزيع عدد مقاعد كل فريق ومجموعة برلمانية في كل لجنة دائمة حسب قاعدة التمثيل النسبي وفق أحكام المادة 100 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك استكمالا لهيكلة اللجان الدائمة.

وحسب بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في عدد من النقط ذات البعد التنظيمي. فقد وافق المكتب على توزيع المناصب داخل مكاتب اللجان وفق القاعدة نفسها مع اعتماد مبدأ المرونة.

من جهة أخرى، تداول مكتب المجلس في الغلاف الزمني الإجمالي للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حيث تقرر تحديد الغلاف الزمني الإجمالي في ساعتين بمجموع 21 سؤالا في كل حصة، توزع على مكونات المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي، على أن تنطلق جلسات الأسئلة الشفهية على الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وفي ارتباط بالموضوع، وتقيدا بالآجال الدستورية ذات الصلة، يضيف البلاغ، فقد تقرر وضع برنامج زمني لأسئلة محورية، باتفاق مع الحكومة، لمدة شهر على الأقل، انطلاقا من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في فعاليات ذكرى تأسيس البرلمان الأنديني خلال الفترة الممتدة من يوم 25 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2021 بجمهورية كولومبيا.

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