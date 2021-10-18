17 قتيلا و2455 جريحا حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

2021-10-18 / 6:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2455 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1829 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 أكتوبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و502 مخالفة، وإنجاز 6963 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و539 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و719 أفا و475 درهما، في ما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4230 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6963 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 150 مركبة.

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