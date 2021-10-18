مشروع قانون المالية لـ2022.. توقع نمو بـ 3.2 بالمائة وإحداث 250 ألف منصب شغل

2021-10-18 / 6:22 مساءً
0
هبة بريس

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of التجارة الإلكترونية.. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم شتنبر

التجارة الإلكترونية.. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم…

2021-10-18 / 3:20 مساءً
Photo of الداخلة: شركة إسرائيلية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

الداخلة: شركة إسرائيلية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

2021-10-17 / 3:33 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو

2021-10-17 / 12:00 مساءً
Photo of تعيين أمين الوالي مديرا جديدا ل”كوسومار” خلفا لمحمد فكرت

تعيين أمين الوالي مديرا جديدا ل”كوسومار” خلفا لمحمد فكرت

2021-10-16 / 12:52 مساءً
Photo of بنك المغرب: نتوقع أن تحقق تحويلات مغاربة العالم مبلغا قياسيا يبلغ 87 مليار درهم

بنك المغرب: نتوقع أن تحقق تحويلات مغاربة العالم مبلغا…

2021-10-16 / 10:31 صباحًا
Photo of وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز بالمغرب.. تمديد التشاور بشأن العروض

وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز بالمغرب.. تمديد التشاور…

2021-10-16 / 10:22 صباحًا
Photo of تسليط الضوء على” قصة نجاح” ميناء طنجة المتوسط

تسليط الضوء على” قصة نجاح” ميناء طنجة المتوسط

2021-10-15 / 11:30 مساءً
Photo of حكومة أخنوش تعرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

حكومة أخنوش تعرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

2021-10-15 / 8:13 مساءً
Photo of المداخيل الجمركية تسجل أزيد من 51,38 مليار درهم عند متم شتنبر

المداخيل الجمركية تسجل أزيد من 51,38 مليار درهم عند…

2021-10-15 / 3:47 مساءً
Photo of للمرة الـ23 .. المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير”

للمرة الـ23 .. المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير”

2021-10-14 / 7:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق