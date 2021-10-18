انعقاد الدورة ال 27 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض في هذا التاريخ

هبة بريس - تطوان

أعلنت مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين، عن تنظيم الدورة ال 27 من المهرجان خلال الفترة الممتدة بين 11 و 18 مارس 2022.

وأضافت المؤسسة، في بلاغ صحافي، أن انعقاد هذه الدورة من المهرجان يأتي بعد نجاح الدورة ال 26 بصيغة افتراضية بسبب تقييدات وضغوطات فرضتها جائحة كوفيد 19، مضيفة “يبدو أن الجائحة بدأت في التراجع لتترك المجال لعشاق السينما وللمهنيين ليلتقوا ويناقشوا ويستمتعوا بالعوالم الساحرة التي يقترحها علينا الفن السابع”.

وأكد المصدر نفسه أن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط أصبح موعدا لا يمكن إخلافه ضمن خريطة التظاهرات الفنية الوطنية والقارية، ولحظة أساسية للاحتفاء بالإبداعات السينمائية المتوسطية وبصانعي السينما بحوض البحر الأبيض المتوسط المتوسطية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المهرجان “يرفع إلى الضوء قيم الانفتاح والحداثة والتمدن، ويجعل من ضمن أولوياته إشراك الشباب في فعالياته الفنية واقتراحاته الثقافية”.

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