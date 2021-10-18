وحيد خاليلوزيتش

وحيد يرفض أي وساطة لإعادة زياش ومزراوي

2021-10-18 / 4:51 مساءً
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هبة بريس

رفض المدرب وحيد خليلوزيتش أي وساطة للصفح عن مزراوي وحكيم زياش بعدما قرر ابعادهما عن المنتخب الوطني المغربي بسبب سلوكهما ورفضهما اللعب بداعي الاصابة .

وفضل المدرب أن تكون له الكلمة الأخيرة بشأن مدى حاجة المنتخب المغربي لخدمات نصير مزراوي وحكيم زياش بالمُباريات المُقبلة بعد التنسيق مع طاقمه المساعد .

وكان المنتخب الوطني المغربي قد ضمن التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد تصدره لمجموعته بأربع انتصارات من أربع مباريات .

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‫5 تعليقات

  1. ولماذا التوسط حتى المنتخب المدرب هو المسؤول وبما ان اللاعبين لم بحترما القميص الوطني فليذهبوا الى الجحيم والكاس الذي سيأتى عاي يديهما بالناقص منه. كفى من الزبونية فهي من اضعفت الفريق الوطني.

  4. مدرب كوحيد خليلوزيتش موجود في أي مكان وفي أي زمان.
    أما لاعبين من طينة زياش أو مزراوي فلن يجود بهما الزمن إلا نادرا.كما أبانا على احترام الراية الوطنية واحترام المدرب.
    أما العجوز خليلوزيتش فليذهب إلى الجحيم،
    يريد أن يعطي قيمة لنفسه بخلق مشكل مع لاعبين كبار ومحترمين.
    على المسؤولين أن يتداركوا الموقف قبل أن نندم على ما يفعله هذا العجوز بالفريق الوطني المغربي

  5. عندما خرج بتصريح ان المغاربة غاضبون لان من فاز بكاس افريقيا هي الجزائر ادركت انه غير متزن.مشكلته مع منتخب اليابان و كيف تم طرده كانت رصاصة رحمة في مسيرته لولى تدخل الجامعة التي اعطته فرصة لم يكن يحلم بها .شخص متعصب و واهم، يظن نفسه وراء النتائج الجيدة مؤخرا رغم ان الفرق الثلاث في المجموعة جد ضعيفة، زد على ذلك الدور الكبير الذي لعبه رئيس الجامعة في جعل كل المباريات على ارض الوطن. خلال اللقاء الاخير بدا المنتخب تائها لدقائق عديدة بعد هدف التعادل و كدنا نستقبل هدفين آخرين ، لا يمكنك الفوز على منتخبات قوية بافريقيا بهكذا مستوى، فالاهداف ضد فرق ضعيفة و على ملعبك لا تعني شيئا.خلال كاس افريقيا سيظهر كل شيء

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