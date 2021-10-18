الصورة تعبيرية

اعتدى على طفل قاصر ب”كلب شرس”.. اعتقال شخص بالبيضاء

2021-10-18 / 2:52 مساءً
8
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتحريض كلب من فصيلة شرسة واستعماله في تعريض طفل قاصر للإيذاء الجسدي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد عرّض طفلا قاصرا لجروح خطيرة بعدما قام بتحريض كلب من فصيلة شرسة للاعتداء عليه بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر ويتم توقيفه بحي الصخور السوداء بمنطقة عين السبع بنفس المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of زاوية الشيخ: مداهمة معمل سري وحجز أطنان من مسكر ماء الحياة

زاوية الشيخ: مداهمة معمل سري وحجز أطنان من مسكر…

2021-10-18 / 4:12 مساءً
Photo of إعتقال لص سرق مبلغا ماليا من زبون أحد الوكالات البنكية بطانطان

إعتقال لص سرق مبلغا ماليا من زبون أحد الوكالات…

2021-10-18 / 1:49 مساءً
Photo of اشتوكة : شريط فيديو يسقط أحد قطاع الطرق في قبضة الدرك

اشتوكة : شريط فيديو يسقط أحد قطاع الطرق في…

2021-10-18 / 12:05 مساءً
Photo of طنجة..حريق يأتي على “أكواخ” قرب سوق الدرادب

طنجة..حريق يأتي على “أكواخ” قرب سوق الدرادب

2021-10-17 / 11:28 مساءً
Photo of شفشاون ..مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

شفشاون ..مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

2021-10-17 / 6:26 مساءً
Photo of قتيل وجريحين في حادث سير بين شاحنة وتريبورتو بأيت ملول

قتيل وجريحين في حادث سير بين شاحنة وتريبورتو بأيت…

2021-10-17 / 12:51 مساءً
Photo of الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

2021-10-15 / 7:08 مساءً
Photo of القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

2021-10-15 / 1:07 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

2021-10-14 / 10:16 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية

أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم…

2021-10-14 / 5:35 مساءً

‫8 تعليقات

  5. أصبحنا نلاحظ بكثرة تربية الكلاب الشريسة في جل انحاء المغرب والدولة لاتحرك ساكنا ولاتمنع المراهقين والمراهقات من ذالك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق