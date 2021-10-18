وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق جراء إصابته بكورونا
هبة بريس - وكالات
توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.
وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على “فيسبوك” أن “الجنرال كولين باول … توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19”.
وأضافت الأسرة في البيان، أن باول تم تطعيمه بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعربت عن شكرها للطاقم الطبي في مركز “والتر ريد”.
وقالت: “لقد فقدنا زوجا رائعا، وأبا، وجدا، وأمريكيا عظيما”.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
4 تعليقات
هذا،هو المجرم الذي،كان سببا ٥ي قتل الالاف،من العراقيين،عسكريون،ومدنيون،فليذهب،الى،الجحيم،بجانب بوش،الاب،وشارون، ان شاء الله،وهذا،هو الخسران،المبين والحمد لله،رب العالمين
لقد،فقدتم،مجرما،قتل العديد،من الشرفاء العراقيين،عسكريون،ومدنيون،الى،جهنم،وبيس،المصير،والحمد،لله،رب،العالمين
قال الله تعالى
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا
لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة
سورة الروم 55
______________________________
قال الله تعالى
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ .
سورة الرحمان .٤١
الحمد لله الذي وحده يملك أرواح العباد ، التاريخ سوف يشهد على اجرام هذا الطاغية ماذا فعل في العراق وافغانستان وفلسطين وباقي بقاع المسلمين ، الحمد أنه استراح منه العباد والشجر والحجر وجميع الكائنات وإلى الله تجتمع الخصوم .