كأس العالم للسيدات.. المغرب يواجه غامبيا بدلا من السنغال

هبة بريس

أجرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تعديلات على مباريات الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة “كوستاريكا 2022”.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية في بيان على موقعها الرسمي أن النظام الإلكتروني الخاص بالكونفدرالية وضع بعض المواجهات غير الصحيحة حينما أعلن عن مباريات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة والتي يشارك بها المنتخب المغربي.

وهكذا ستواجه سيدات المغرب نظيراتهن من غامبيا في الدور الثالث للتصفيات، مدلا من مواجهة منتخب السنغال كما تم الإعلان عن ذلك سلفا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخبي المغرب وغامبيا في المغرب أحد أيام 2 و3 و4 ديسمبر المقبل، بينما يقام لقاء الإياب في جامبيا أحد أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته.

وكان منتخب سيدات المغرب قد تأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما، بعد تخطي عقبة منتخب بنين في الدور الثاني للتصفيات.

وجاءت مواجهات الدور الثالث من التصفيات بعد التعديلات كالتالي:

المغرب – غامبيا

تنزانيا – بوروندي

بوتسوانا – إثيوبيا

أوغندا – جنوب إفريقيا

زامبيا – غانا

السنغال – غينيا

الكاميرون – الغابون

الكونغو – نيجيريا

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