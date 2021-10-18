لأول مرة في المغرب.. إطلاق منصة رقمية تحت اسم ” كتاب. Kitab “

2021-10-18 / 2:11 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن إطلاق منصة رقمية، لأول مرة في المغرب، تحت اسم “كتاب. Kitab”، يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي: http//kitab.bnrm.ma .

وذكر بلاغ للمكتبة الوطنية أن هذه المنصة تتيح لمختلف الزوار الاطلاع على أحدث الإصدارات الوطنية، سواء التي تم نشرها منذ سنة 2020، أو تلك التي سيتم نشرها قريبا.

كما تمنح منصة ” كتاب. Kitab ” إمكانية تحميل نسخة إلكترونية للبيبليوغرافية الوطنية، باللغتين العربية والفرنسية، منذ سنة 1968 إلى غاية سنة 2020 ، والتي ستمكن الزوار من الاطلاع على تاريخ المنشورات المغربية ، من دوريات وكتب وإصدارات وسائطية.

وأبرزت المكتبة الوطنية أن منصة ” كتاب. Kitab ” تعتبر فضاء افتراضيا، يربط بين مختلف الفاعلين في مجال الكتاب الورقي والالكتروني، من ناشرين وكتاب وقراء، إذ يمكن الناشرين من تعريف إصداراتهم، وإبرازها، ويسهل على القراء والباحثين معرفة جديد سوق الكتاب في المغرب، وبالتالي معرفة مضمون كل كتاب من خلال الاطلاع على الفهرس الخاص به. كما سيعرف بالكتاب المغاربة من خلال تقديم سيرهم الذاتية.

وأوضحت أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار مواكبة دينامية الرقمنة التي تشهدها المملكة، وتماشيا مع استراتيجية المكتبة الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانتها، بوصفها واجهة ثقافية رائدة، وطنيا وقاريا، عبر تبني مشاريع نوعية ومعاصرة، تغني المشهد الثقافي المغربي، وخاصة ما يتعلق بمجال الكتاب الذي يعتبر ضمن مهامها الأساسية.

وأشارت المكتبة الوطنية للمملكة إلى أنه في إطار العمل التشاركي الذي تنهجه في مشاريعها، تضع رهن إشارة الفاعلين في قطاع النشر والكتاب العنوان الالكتروني التالي :kitab.bnrm@gmail.com ، وذلك للتوصل بالاقتراحات والمعلومات الخاصة بالكتب المنشورة، وأيضا بالسير الذاتية للكتاب المغاربة الراغبين في الانضمام إلى مشروع منصة ” كتاب. Kitab “.

كما أعلنت عن تنظم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل لعرض هذا المشروع أمام وسائل الإعلام والناشرين، وبالتالي تقريبهم من مشاريع المكتبة الوطنية التي ستطلقها تباعا خلال الموسم الثقافي 2021/2022، والتي تهم بالأساس مجالات الرقمنة ونشر البيبليوغرافيا الوطنية، وهي المشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مهام هذه المؤسسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 148 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 148 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-18 / 4:25 مساءً
Photo of أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

2021-10-18 / 1:01 مساءً
Photo of شح الدماء بمستشفى سطات يخرج صيادلة الاقليم للتبرع

شح الدماء بمستشفى سطات يخرج صيادلة الاقليم للتبرع

2021-10-18 / 12:33 مساءً
Photo of طانطان.. توقيف 7 أشخاص وحجز كمية من مخدر الشيرا

طانطان.. توقيف 7 أشخاص وحجز كمية من مخدر الشيرا

2021-10-18 / 12:23 مساءً
Photo of أكادير : مديرية التجهيز توضح بخصوص منح التراخيص لمهنيي الدراجات المائية

أكادير : مديرية التجهيز توضح بخصوص منح التراخيص لمهنيي…

2021-10-18 / 11:29 صباحًا
Photo of الابراهيمي: هل يكون “مولنوبيرافير” الحبة السحرية ضد كورونا?

الابراهيمي: هل يكون “مولنوبيرافير” الحبة السحرية ضد كورونا?

2021-10-18 / 10:48 صباحًا
Photo of أمن الداخلة يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

أمن الداخلة يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة…

2021-10-18 / 10:23 صباحًا
Photo of اختناق مروري وحوادث سير.. “إصلاحات القنطرة” تثير استياء ساكنة العدوتين

اختناق مروري وحوادث سير.. “إصلاحات القنطرة” تثير استياء ساكنة…

2021-10-18 / 9:39 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-18 / 9:15 صباحًا
Photo of معاذ لمرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى المنخفض لانتشار عدوى كورونا

معاذ لمرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى المنخفض لانتشار…

2021-10-17 / 10:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق