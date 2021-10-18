وزير الشباب والثقافة والتواصل يجتمع مع مسؤولي القطاعات الثلاث

2021-10-18 / 1:37 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انعقد صباح اليوم الإثنين، اجتماع تنسيقي جمع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد بمسؤولي الإدارات المركزية للقطاعات الوزارية التي يشرف عليها، بحضور أعضاء ديوانه.

وتمحور هذا الاجتماع، حول التنسيق بين قطاعات الشباب والثقافة والتواصل إضافة إلى تدارس خطة العمل و الإطلاع على مختلف الملفات المطروحة أمام هذه الوزارة والتي يشرف عليها مهدي بنسعيد.

وعبر الوزير عن استعداده للعمل الجماعي مع جميع مسؤولي القطاعات الثلاث سواء على المستوى المركزي، والترابي، مجددا تأكيده على انخراطه التام في معالجة جميع الملفات والقضايا خدمة للصالح العام.

وتميز هذا الاجتماع بحضور الكتاب العامون للقطاعات الثلاث، بالإضافة إلى المدراء المركزيون، على أن تعقد لقاءات تنسيقية مماثلة بشكل دوري بين الوزير ومسؤولي القطاعات الثلاث

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