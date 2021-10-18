مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

2021-10-18 / 1:01 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير، ليلة السبت، من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و 278 كلغ من مخدر الشيرا.

وعلم، اليوم الإثنين، لدى المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن هذه العملية تم تنفيذها على مستوى الطريق الثانوية، الرابطة بين أيت ملول ( عمالة إنزكان- ايت ملول) والجماعة الترابية سيدي بيبي (إقليم أشتوكة ايت باها)، عبر دوار “تكاض”.

وكانت المخدرات التي تم حجزها خلال هذه العملية محملة على متن سيارة نفعية لنقل البضائع.

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‫14 تعليقات

  2. إنها مؤثرات تؤثر على عقول الشباب ك(الكحول والاقراص المهلوسة وغيرها من المخدرات…)وهي المسبب الرئيسي لارتكاب الجرائم البشعة التي تذهب ضحيتها الأبرياء.

  3. المشكل ليس المغرب الوحيد الذي يتاجر في المخدرات وانما هناك السياسة الإسبانية وكذا النظام الجزائري العسكري اللذان يريدان تحطيم عقول الشباب بواسطة هذه السموم القاتلة وكذالك تحطيم السياحة بالمغرب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  6. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة والأمن فى الأحياء المشبوهة وكذا الطرق البرية والبحرية حتى نحد من هذه الظاهرة التي افسدت أخلاق مجتمعنا المغربي.

  8. يجب على المخابرات المغربية مع تنسيق السلطات القضائية والأمنية ان يتجندوا يد واحدة لتصدي تجار المخدرات ومحاربتهم لحماية شبابنا من هذآ الهلاك.

  12. يقال المثل المغربي المشهور (لحفر شي حفرة يطيح فيها.) بالفعل هذا المثل المغربي مطابق عليهم فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  14. بسبب هذه السموم القاتلة تشردت عائلات ودمرت نفسية الشاب حيث نجد في مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ممتلئة وكان سببها المخدرات.

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