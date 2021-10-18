أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير، ليلة السبت، من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و 278 كلغ من مخدر الشيرا.

وعلم، اليوم الإثنين، لدى المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن هذه العملية تم تنفيذها على مستوى الطريق الثانوية، الرابطة بين أيت ملول ( عمالة إنزكان- ايت ملول) والجماعة الترابية سيدي بيبي (إقليم أشتوكة ايت باها)، عبر دوار “تكاض”.

وكانت المخدرات التي تم حجزها خلال هذه العملية محملة على متن سيارة نفعية لنقل البضائع.

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