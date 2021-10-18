اشتوكة : شريط فيديو يسقط أحد قطاع الطرق في قبضة الدرك

2021-10-18 / 12:05 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي بيبي بإقليم أشتوكة أيت باها، من الإطاحة بأحد الاشخاص من دوي السوابق العدلية في ” الكريساج” مباشرة بعد تنفيذه عملية سرقة استهدفت تلميذة بالشارع العام .

الشريط الي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة، عجل بسقوط الجانح في قبضة الدرك بعد التعرف على هويته ورصده ومحاصرته من طرف رجال الدرك .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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