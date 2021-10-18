الكونغو: رصد 3 حالات جديدة مصابة بإيبولا

2021-10-18 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه تأكدت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5 حالات في الأيام العشرة الماضية.

وأضافت المنظمة في بيان، أنه تم اكتشاف الحالات يوم السبت، في منطقة بوتسيلي الصحية، بالقرب من مدينة بيني، حيث تركزت آخر حالات تفشي المرض. وتوفي 3 أشخاص من أصل 5 حالات مؤكدة.

وأوضح مسؤولو الصحة أن التفشي الأخير لفيروس إيبولا مرتبط على ما يبدو بتفشي المرض في عام 2018، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص وأصاب أكثر من 1000 آخرين.

يذكر أن الصحة العالمية، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مندوبيها بدأوا تلقيح سكان شرق الكونغو ضد فيروس إيبولا، بعد أن تأكد أن المرض أودى بحياة طفل صغير.

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