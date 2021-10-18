ساندية تاج الدين

ساندية تاج الدين أفضل ممثلة في مهرجان الأردن الدولي للفيلم

2021-10-18 / 10:53 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية ساندية تاج الدين تتويجها بلقب أحسن ممثلة عن دورها في فيلم الآلة بمهرجان الأردن الدولي للفيلم، (أعلنت) عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشرت تاج الدين عبر نفس المنصة، صورة جاء فيها:”ساندية تاج الدين أفضل ممثلة في مهرجان الأردن الدولي للفيلم”.

و أرفقتها بالتعليق التالي:”شكرا مهرجان الأردن الدولي للفيلم على هذه الجائزة، تحية كبيرة لمخرج فيلم الآلة أسامة لمحرزي لعلوي و لكل الطاقم الفني و التقني، لكم مني كل الحب”.

و فور إعلانها الخبر إنهالت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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