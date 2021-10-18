الابراهيمي: هل يكون “مولنوبيرافير” الحبة السحرية ضد كورونا?

2021-10-18 / 10:48 صباحًا
10
هبة بريس - الرباط

في “تدوينة الأحد”، تحدث البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن تطوير عقار جديد ضد كوفيد 19.

وقال الابراهيمي، في تدوينته “خبر يبعث كثيرا من الامل هو الترخيص المرتقب لدواء “مولنوبيرافير”الذي طورته شركة “ميرك”… فبالفعل تقدّمت هذه الشركة بطلبٍ لهيئة الدواء والغذاء الأميركية للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا… و سيساعد هذا الدواء على تغيير مقاربتنا العلاجية من استعمال البروتوكولات إلى استعمال عقار طور خصيصا ضد الكوفيد… و لاسيما إنّه بالإمكان تناول العقار في المنزل و عن طريق الفم…”.

وأضاف الابراهيمي، أن هذا العقار أبان فعالية كبيرة في تجربة المرحلة الثالثة التي شملت أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا… فقد ساهم “مولنوبيرافير” في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50 بالمئة و انخفاض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة كذلك بين المرضى المصابين…”

بل أكثر من ذلك، يسترسل عضو اللجنة العلمية، فلم تسجل أي حالة وفاة بين الأشخاص الذين تلقوا العقار في التجرية السريرية… و سيجعل الترخيص لهذا العقار علاج المرضى في وقت مبكر من العدوى أسهل بكثير وأكثر فعالية وسيمنع الازدحام في المستشفيات و الضغط على المنظومة الصحية… إيوا و حنا….

وتابع الابراهيمي مدونا “أظن أنه يجب أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الإستباقية… أولا بالنظر في ملف الترخيص لهذا الدواء في أول فرصة ممكنة و ذلك من طرف مديرية الأدوية و الصيدلة… و ثانيا محاولة عقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة للعقار لتمكين المغاربة منه في حالة الإصابة لا قدر الله…”

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يصدر عفوه على 510 أشخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الملك يصدر عفوه على 510 أشخاص بمناسبة ذكرى المولد…

2021-10-18 / 7:34 مساءً
Photo of السفر الى الخارج بجواز التلقيح دون رخصة اسثنائية

السفر الى الخارج بجواز التلقيح دون رخصة اسثنائية

2021-10-18 / 7:26 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-10-18 / 7:06 مساءً
Photo of 17 قتيلا و2455 جريحا حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

17 قتيلا و2455 جريحا حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

2021-10-18 / 6:55 مساءً
Photo of رسميا.. الحكومة تفرض “جواز التلقيح” لدخول الإدارات والفنادق والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات

رسميا.. الحكومة تفرض “جواز التلقيح” لدخول الإدارات والفنادق والمقاهي…

2021-10-18 / 6:45 مساءً
Photo of النيابة العامة تصدر دليلا حول كفالة الأطفال المهملين

النيابة العامة تصدر دليلا حول كفالة الأطفال المهملين

2021-10-18 / 5:35 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 776 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 776 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-18 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 148 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 148 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-18 / 4:25 مساءً
Photo of لأول مرة في المغرب.. إطلاق منصة رقمية تحت اسم ” كتاب. Kitab “

لأول مرة في المغرب.. إطلاق منصة رقمية تحت اسم…

2021-10-18 / 2:11 مساءً
Photo of أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

2021-10-18 / 1:01 مساءً

‫10 تعليقات

  1. هههههههههه
    رئيس اللجنة العمية، يتعامل مع المغاربة كقصر و اغبياء
    اتذكر حين قال :ثمانين بالمائة من الذين ماتوا بكوفيد تلقوا جرعتين فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    وهذا لحث الناس على اخذ ثالث جرعة

  2. نحن نقول قد انتهينا من سيناريوهات كوفيد 19 كورونا والأن يأتي السيد الابراهمي أنه وجد حبة سحرية ما هذه الاضحوكة والمهزلة.هههههههههههه

  4. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس حتى لانسمع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون بشتى الطرق التجارة في الأدوية المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا.

  5. لماذا لم يتكلم الاطباء المغاربة ولم تعرف أسباب ونتائج التحقيق للمتوفين بسبب اللقاح وكذلك اللذين أصيبوا بالشلل وأمراض أخرى في المغرب ؟؟؟ بين انتظار الترخيص لهذا الدواء وانتظارعقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة وانتظار التصنيع وانتظار التسليم وانتظار بيعه للمواطن سنصل نهاية 2023 وربما سيختفي هذا الوباء نهائيا

  7. إذا كان هذآ الدواء ثمنه باهض فالمواطن البسيط لايستطيع دفع ثمنيه يجب على وزارة الصحة ان تعطيع مجاناً .مثله مثل التلقيح.ههههههههه

  8. طورتيه انت وصحابك الفاشلين لقد تم تطوير هدا الدواء تقريبا سنة ولكن امتالك المطبلين للشركات الادوية لم يكن لهده الشركة ان تخرج للعامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق