الابراهيمي: هل يكون “مولنوبيرافير” الحبة السحرية ضد كورونا?
في “تدوينة الأحد”، تحدث البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن تطوير عقار جديد ضد كوفيد 19.
وقال الابراهيمي، في تدوينته “خبر يبعث كثيرا من الامل هو الترخيص المرتقب لدواء “مولنوبيرافير”الذي طورته شركة “ميرك”… فبالفعل تقدّمت هذه الشركة بطلبٍ لهيئة الدواء والغذاء الأميركية للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا… و سيساعد هذا الدواء على تغيير مقاربتنا العلاجية من استعمال البروتوكولات إلى استعمال عقار طور خصيصا ضد الكوفيد… و لاسيما إنّه بالإمكان تناول العقار في المنزل و عن طريق الفم…”.
وأضاف الابراهيمي، أن هذا العقار أبان فعالية كبيرة في تجربة المرحلة الثالثة التي شملت أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا… فقد ساهم “مولنوبيرافير” في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50 بالمئة و انخفاض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة كذلك بين المرضى المصابين…”
بل أكثر من ذلك، يسترسل عضو اللجنة العلمية، فلم تسجل أي حالة وفاة بين الأشخاص الذين تلقوا العقار في التجرية السريرية… و سيجعل الترخيص لهذا العقار علاج المرضى في وقت مبكر من العدوى أسهل بكثير وأكثر فعالية وسيمنع الازدحام في المستشفيات و الضغط على المنظومة الصحية… إيوا و حنا….
وتابع الابراهيمي مدونا “أظن أنه يجب أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الإستباقية… أولا بالنظر في ملف الترخيص لهذا الدواء في أول فرصة ممكنة و ذلك من طرف مديرية الأدوية و الصيدلة… و ثانيا محاولة عقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة للعقار لتمكين المغاربة منه في حالة الإصابة لا قدر الله…”
10 تعليقات
هههههههههه
رئيس اللجنة العمية، يتعامل مع المغاربة كقصر و اغبياء
اتذكر حين قال :ثمانين بالمائة من الذين ماتوا بكوفيد تلقوا جرعتين فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذا لحث الناس على اخذ ثالث جرعة
نحن نقول قد انتهينا من سيناريوهات كوفيد 19 كورونا والأن يأتي السيد الابراهمي أنه وجد حبة سحرية ما هذه الاضحوكة والمهزلة.هههههههههههه
مادور الجرعتين الم تعطي فعالية حتى نستعل هذه الحبة السحرية ياسيد الابراهيمي.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس حتى لانسمع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون بشتى الطرق التجارة في الأدوية المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا.
لماذا لم يتكلم الاطباء المغاربة ولم تعرف أسباب ونتائج التحقيق للمتوفين بسبب اللقاح وكذلك اللذين أصيبوا بالشلل وأمراض أخرى في المغرب ؟؟؟ بين انتظار الترخيص لهذا الدواء وانتظارعقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة وانتظار التصنيع وانتظار التسليم وانتظار بيعه للمواطن سنصل نهاية 2023 وربما سيختفي هذا الوباء نهائيا
نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع يآرب ماكفايا تمثيليات علينا واستهزاءات ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إذا كان هذآ الدواء ثمنه باهض فالمواطن البسيط لايستطيع دفع ثمنيه يجب على وزارة الصحة ان تعطيع مجاناً .مثله مثل التلقيح.ههههههههه
طورتيه انت وصحابك الفاشلين لقد تم تطوير هدا الدواء تقريبا سنة ولكن امتالك المطبلين للشركات الادوية لم يكن لهده الشركة ان تخرج للعامة
ان شاء الله سيرفع عنا هذا الوباء ونتمنى ان يكون هذا العقار علاجا فعالا له
العقار خير من التلقيح