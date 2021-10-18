الابراهيمي: هل يكون “مولنوبيرافير” الحبة السحرية ضد كورونا?

هبة بريس - الرباط

في “تدوينة الأحد”، تحدث البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن تطوير عقار جديد ضد كوفيد 19.

وقال الابراهيمي، في تدوينته “خبر يبعث كثيرا من الامل هو الترخيص المرتقب لدواء “مولنوبيرافير”الذي طورته شركة “ميرك”… فبالفعل تقدّمت هذه الشركة بطلبٍ لهيئة الدواء والغذاء الأميركية للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا… و سيساعد هذا الدواء على تغيير مقاربتنا العلاجية من استعمال البروتوكولات إلى استعمال عقار طور خصيصا ضد الكوفيد… و لاسيما إنّه بالإمكان تناول العقار في المنزل و عن طريق الفم…”.

وأضاف الابراهيمي، أن هذا العقار أبان فعالية كبيرة في تجربة المرحلة الثالثة التي شملت أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا… فقد ساهم “مولنوبيرافير” في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50 بالمئة و انخفاض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة كذلك بين المرضى المصابين…”

بل أكثر من ذلك، يسترسل عضو اللجنة العلمية، فلم تسجل أي حالة وفاة بين الأشخاص الذين تلقوا العقار في التجرية السريرية… و سيجعل الترخيص لهذا العقار علاج المرضى في وقت مبكر من العدوى أسهل بكثير وأكثر فعالية وسيمنع الازدحام في المستشفيات و الضغط على المنظومة الصحية… إيوا و حنا….

وتابع الابراهيمي مدونا “أظن أنه يجب أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الإستباقية… أولا بالنظر في ملف الترخيص لهذا الدواء في أول فرصة ممكنة و ذلك من طرف مديرية الأدوية و الصيدلة… و ثانيا محاولة عقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة للعقار لتمكين المغاربة منه في حالة الإصابة لا قدر الله…”

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