بركة: جائحة كورونا أعادت الآلاف من المغاربة الى عتبة الفقر والهشاشة

هبة بريس - الرباط

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، استحضر وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ما حققته البلاد من منجزات لمحاربة الفقر المدقع وتوفير أسباب الارتقاء الاجتماعي.

وقال بركة في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “للأسف تداعيات الجائحة منذ 2020، فضلا عن اختلالات بنيوية سابقة عليها، أعادت الآلاف من الأسر المغربية إلى عتبة الفقر والهشاشة.”

وأضاف “اليوم، هناك التزام حكومي للتدارك وتقليص الفوارق الاجتماعية يهم إخراج مليون أسرة مغربية من وضعية الفقر في غضون السنوات القادمة، وذلك من خلال إطلاق أوراش وطنية كبرى للنفع العام من أجل تشغيل الشباب، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة لحفز ديناميةالتشغيل و التشغيل الذاتي، و تحسين دخل المواطنات و المواطنين ، وتكوين الشباب والنساء لتعزيز قابليتهم للتشغيل، وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وتخصيص مساعدات نقدية للمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة والأسر المعوزة.”

هذه هي التزاماتنا في البرنامج الحكومي، يضيف الوزير، ولن ندخر جهدا للوفاء بها رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر منها بلادنا من جراء تداعيات الأزمة الصحية، التي لم تنته بعد.

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