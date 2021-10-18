اختناق مروري وحوادث سير.. “إصلاحات القنطرة” تثير استياء ساكنة العدوتين

2021-10-18 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تعاني ساكنة العدوتين، بشكل يومي من اختناق مروري كبير، بسبب الإصلاحات التي تشهدها قنطره الحسن الثاني، المتواجدة في مدخل مدينة الرباط.

وعاينت هبة بريس منذ الأسبوع الماضي، وجود ازدحام كبير على مستوى الطريق الرابطة بين المدينتين، خصوصا خلال فترة الذورة “صباحا وبعد انتهاء عمل الموظفين”.

وحسب تصريحات عدد من المواطنين، فقد تسبب الازدحام في تأخر عدد من الموظفين عن مكاتبهم والتلاميذ عن مدارسهم، وكذا تأخر مجموعة من الأشخاص عن قضاء أغراضهم بالعاصمة الادارية.

كما أدى الازحام، الى تزايد حوادث السير المسجلة يوميا بالطريق المذكورة، ما دفع بالسائقين الى مطالبة الجهات المعنية بفتح بعد الطرق والممرات المغلقة منذ مدة للتخفيف من الضغط.

وعاب ساكنة المدينتين على الجهات المعنية اختيار هذه الفترة لإطلاق الأشغال المذكورة، والتي تتزامن مع الدخول المدرسي وعودة الموظفين من عطلهم الصيفية، لافتين أن فترة الحجر الصحي كانت الوقت الأمسب لهذه الأشغال.

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