طنجة..حريق يأتي على “أكواخ” قرب سوق الدرادب

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق مهول قبل قليل بأكواخ تتواجد بالقرب من سوق القرب بمنطقة الدرادب بطنجة.

وبحسب المعطيات الأولية فقد أتت السنة النيران على أكواخ صفيحية تقع قرب سوق القرب بالمنطقة المذكورة قبل أن تتمكن عناصر الاطفاء التابعة للوقاية المدنية من السيطرة عليها والحيلولة دون اتساع نطاقها .

وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر أسباب اندلاع الحريق الذي استنفر رجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

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