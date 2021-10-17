بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة

2021-10-17 / 11:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل الإثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة وكالة فرانس برس الأحد (17أكتوبر 2021).

ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير. وقالت إن “وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفة أن “السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم”. وأوضحت أنه “ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة الى الشعب البيلاروسي ستبث غدا على موقع السفارة”.

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن السفير لم يقدم أبدا أوراق اعتماده إلى الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

غير أن رويترز ألمحت إلى سبب آخر، إذ سبق للسفير الفرنسي أن استضاف ممثلين لمنظمة جوفوري برافدو (أعلن الحقيقة) وهي منظمة غير حكومية حظرتها السلطات مؤخرا. وكان بين المدعوين الزعيم المشارك للمنظمة أندريه ديمترييف أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي.

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