صفرو.. إيقاف جانحين في حالة سكر طافح

2021-10-17 / 10:18 مساءً
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ع.محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن فرقة الدراجين بمفوضية أمن صفرو مساء اليوم الأحد ، من توقيف جانحين ينحدرون من مدينة فاس كانوا في حالة سكر طافح بشارع الرفايف .

وكان المشتبه فيهما قد أحدثا فوضى بالشارع المذكور بالمدينة نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها حيث تمكن مواطنون من محاصرتهم، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعنيين بالأمر وحجز مشروبات كحولية أثناء عملية التفتيش.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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