لبنانيون يحيون الذكرى الثانية للحراك وسط تصاعد الأزمة

هبة بريس - وكالات

شارك لبنانيون الأحد (17 أكتوبر 2021) في إحياء الذكرى السنوية الثانية للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهده لبنان في العاصمة بيروت. وفي أجواء غائمة وماطرة، تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، وفق مصور وكالة فرانس برس، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة التي يتّهمونها بالفساد وعدم الكفاءة والتعطيل.

وكان لبنان قد شهد في 17 أكتوبر 2019 انطلاق حركة احتجاجية غير مسبوقة في مختلف المناطق تطالب برحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عقود. لكن زخم التظاهرات الحاشدة تراجع بشكل تدريجي على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي فاقمتها الجائحة والانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

وصرّح المتظاهر ربيع الزين وهو من أوائل نشطاء التحرّك أن “السبب في أن الأعداد قليلة هو أنّهم (أركان السلطة) استنزفونا بالبنزين، استنزفونا بالكهرباء، استنزفونا بأموالنا المودعة في البنوك”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0