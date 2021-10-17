نائب مستشار الأمن القومي الأميركي يزور موريتانيا

هبة بريس - وكالات

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، بأن النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي، جون فينر، يعتزم زيارة موريتانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أن فينر سيزور أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية وموريتانيا لعقد اجتماعات رسمية.

وسيرافق مستشار الأمن القومي في هذه الزيارة كل من نائبة المدير الأول لمجلس الأمن القومي لأفريقيا، دانا بانكس، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مايكل غونزاليس.

وذكر البيان أيضا أن الوفد سيزور موريتانيا “الدولة المضيفة للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس”، من أجل مناقشة “التزامنا المشترك بمكافحة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0