الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان

هبة بريس - وكالات

ندد الجيش الصيني اليوم، بالولايات المتحدة وكندا بسبب إبحار سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: “الولايات المتحدة وكندا تواطأتا للاستفزاز وإثارة مشاكل… مما يعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر بشكل جدي”.

وتابع: “تايوان جزء من الأرض الصينية. قواتنا عادة ما تقف على مستوى عال من الاستعداد ومواجهة جميع التهديدات والاستفزازات بحزم”.

من جهته، قال الجيش الأمريكي، إن المدمرة “ديوي”، المزودة بصواريخ موجهة من طراز “أرلي بيرك”، أبحرت عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل تايوان عن الصين ومعها الفرقاطة الكندية “وينيبيج” يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الجيش الأمريكي “مرور (ديوي) و(وينيبيج) عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بأن تظل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد إن ثلاث طائرات صينية، مقاتلتان من طراز “جيه-16” وطائرة مضادة للغواصات، اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية مجددا.

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