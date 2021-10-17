الملك محمد السادس يعين يوسف العمراني سفيرا للمغرب بالاتحاد الأوروبي

2021-10-17 / 7:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عين الملك محمد السادس، اليوم الأحد يوسف العمراني، سفيرا للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي،وذلك، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وترأس الملك محمد السادس يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

يشار إلى أن يوسف العمراني دبلوماسي مغربي، كان وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران.

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