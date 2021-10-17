الملك محمد السادس يعين بنشعبون سفيرا للمغرب بفرنسا
هبة بريس - الرباط
ترأس الملك محمد السادس، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين الملك محمد السادس محمد بنشعبون، سفيرا للمملكة لدى الجمهورية الفرنسية .
وسبق لبنشعبون ان شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني ، وهو حاصل على ديبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس.
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بنشعبون رجل كفؤ نثمن جهوده المثمرة التي بذلها خلال راسه على وزارة الاقتصاد والمالية حيث استطاع تذبير الازمة بنجاح ابان فترة وباء كورونا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تواجهها بلادنا حينذاك فنشكر له ذلك ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة