“سقوط خيوط الوهم “..متهم بالضلوع في “مخطط استهداف الجزائر”، موظف مخابرات

2021-10-17 / 6:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي بصم عليها نظام العسكر بالجزائر ، فبعد الاخراج الرديء لبرنامج “سقوط خيوط الوهم” الذي حاول من خلاله الكابرانات الترويج لمؤامرة مفترضة تحاك ضد الجزائر منذ عقود، بدأت خيوط السيناريو المحبوك بغباء تنكشف للرأي العام الدولي والجزائري وتؤكد بمالايدع مجالا للشك ان حكام المرادية يستحقون جائزة “اوسكار” في الغباء .

الشخصيات التي حاول نظام الكابرانات تقديمها على أنها عناصر من حركة يقول عنها أنها”ارهابية” تبين ان بعضهم موظفين لدى “جهاز المخابرات” الجزائري فيما اخرون ينتمون لأطراف وجهات موالية لنظام الكابرانات.

ويتعلق الأمر بالمدعو زاهر بوخليفة الذي تم تقديمه في الفيلم الرديئ “سقوط خيوط الوهم” على قناة للمخابرات الجزائرية, على أنه من “المتآمرين” على أمن الجزائر بالتواطئ مع المغرب وإسرائيل, حيث تبين انه من عناصر المخابرات الجزائرية بمقر قنصلية الجزائر في ألمانيا.

وكان التلفزيون الجزائري، قد بث الأربعاء، برنامجا تلفزيونيا تحت عنوان “سقوط خيوط الوهم”، يتضمن “اعترافات” أشخاص ينتمون لحركة “الماك” حول نشاط مسلح مفترض ليتبين ان الامر يتعلق بسيناريو من خيال العجائز.

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