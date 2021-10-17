شفشاون ..مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص، أمس السبت، مصرعه، وأصيب أثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير خطيرة شهدتعا الطريق الرابطة بين بني احمد وشفشاون .

ونتجت الحادثة المؤلمة عن تصادم عنيف بين سيارة للنقل السري، وسيارة اخرى خفيفة، ماتسبب في وفاة مرافق السائق في عقده الخامس فيما اصيب آخرين بجروح متفاوتة .

وقد جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في حين يرقد الاثنين الأخرين في ذات المستشفى لتلقي العلاج.

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