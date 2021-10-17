المغرب وصناعة اللقاح
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أزيد من 700 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

2021-10-17 / 5:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد ، أن 705 ألف و534 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 20 مليون و 925 ألف و 569 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و 236 ألف و 66 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 269 إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، و198 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 921 الف و628 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 921 ألف و 430 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و544 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (112)، والدار البيضاء-سطات (68)، والشرق (11)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26)، ومراكش-آسفي (14)، وبني ملال-خنيفرة (6)، وفاس-مكناس (5)، والداخلة-وادي الذهب (4)، وسوس-ماسة (17)، وكلميم-واد نون (3)، ودرعة-تافيلالت (2) والعيون الساقية الحمراء (2).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهتي الدار البيضاء-سطات (6)، و الرباط-سلا-القنيطرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 5960 حالة فيما وصل عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الى 387 حالة، منها 23 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي

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