تسجيل 269 إصابة و7 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 942132 حالات في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 14544.

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