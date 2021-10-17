كورونا المغرب
الصورة مركبة

تسجيل 269 إصابة و7 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2021-10-17 / 4:36 مساءً
11
هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 942132 حالات في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 14544.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 700 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أزيد من 700 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-17 / 5:42 مساءً
Photo of توقيف شخص تورط في ترويج المؤثرات العقلية

توقيف شخص تورط في ترويج المؤثرات العقلية

2021-10-17 / 4:20 مساءً
Photo of البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب ثقافي ” محمد عصفور”

البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب…

2021-10-17 / 3:13 مساءً
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49 درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49…

2021-10-17 / 2:23 مساءً
Photo of 20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة لغوية والمصالحة مع الذات الوطنية

20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة…

2021-10-17 / 1:47 مساءً
Photo of إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب لم يبادر لحل الأزمة

إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب…

2021-10-17 / 1:09 مساءً
Photo of تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة الرحل والساكنة

تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة…

2021-10-17 / 12:21 مساءً
Photo of خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

2021-10-17 / 11:39 صباحًا
Photo of العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية

العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي…

2021-10-17 / 11:21 صباحًا
Photo of العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

2021-10-17 / 10:27 صباحًا

‫11 تعليقات

  4. نسأل الله العافية وأن يرفع الله عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب يارب امين يارب العالمين.

  5. أنتم مهامكم هو كورونا والشعب المغربي البسيط يموت جوعا وبطالة وتشرد كل هذا لايهمكم .المغرب يطالب الحكومة الجديدة بالتغير والاصلاح.

  7. الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة قريباً سيحصل على الخط الأخضر ونعود إلى حياتنا اليومية الطبيعة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء.

  10. ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا نريد الرجوع في أسرع وقت ممكن لقد مل منكم المواطن بهذه الاكاذيب التي لامحل لها في الوجود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق