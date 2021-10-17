تسجيل 269 إصابة و7 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة
هبة بريس _ الرباط
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 942132 حالات في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 14544.
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11 تعليقات
على هذا الحال قريبا سينتهي الحجر الصحي الليلي والرجوع الى حياتنا الطبيعية بإذن الله.
نلاحظ والحمد لله ان مكة المكرمة الوباء انتهى بصفة نهائية والدليل الغاء التباعد الجسدي .
جميع الدول رجعت إلى الحياة العادية ماعدا المغرب ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم في الوزارة الصحة .
نسأل الله العافية وأن يرفع الله عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب يارب امين يارب العالمين.
أنتم مهامكم هو كورونا والشعب المغربي البسيط يموت جوعا وبطالة وتشرد كل هذا لايهمكم .المغرب يطالب الحكومة الجديدة بالتغير والاصلاح.
نتمنى يوما ما ان تخبرنا بأن الأرقام انخفضت الى صفر حالة بإذن الل.
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة قريباً سيحصل على الخط الأخضر ونعود إلى حياتنا اليومية الطبيعة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء.
مسلسل سامحني قد اوشك على الحلقة الأخيرة المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا ولكن لا نريد الاجواء منه هههههههه
أظن أن التلقيح قد أعطى مفعوله وهذا هو الدليل انخفاض الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله.
ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا نريد الرجوع في أسرع وقت ممكن لقد مل منكم المواطن بهذه الاكاذيب التي لامحل لها في الوجود.
إذن لا داعي لجواز التلقيح بعدما انخفضت الإصابات والوفيات .