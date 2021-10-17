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توقيف شخص تورط في ترويج المؤثرات العقلية

2021-10-17 / 4:20 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 11 ألف و925 قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة لنقل البضائع على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز شحنة المؤثرات العقلية، المكونة من أقراص “ريفوتريل” الطبية المخدرة، فضلا عن هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية ، وفق المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية،التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

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‫7 تعليقات

  2. يجب على السلطات القضائية البحث الدقيق عن مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد انتشرت في الآونة الأخيرة في المغرب.

  3. حيسبي الله ونعم الوكيل فيهم لقد دمروا عائلات وشردوها بسبب هذه الأفعال الإجرامية التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الاحيان .

  7. لاندري كيف الحكومة تسمح لهؤلاء الأشخاص بالتجارة في المخدرات على علم أنها كارثة لايحمد عقباها اللهم اهدي ابنائنا وبناتنا يآرب آمين يارب العالمين.

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