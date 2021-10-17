الداخلة: شركة إسرائيلية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

2021-10-17 / 3:33 مساءً
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هبة بريس – اشعبان لحبيب

قال اكثر من مصدر أن شركة التنقيب تابعة لدولة إسرائيل المسماة Ratio Petroleum” قد أعلنت على توقيعها إتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، يمنح بموجبها الحق الحصري للشركة، في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي جنوب المملكة.

و تشمل عملية التنقيب حسب الاتفاقية الموقعة نهاية شهر سبتمبر 2021، المياه الضحلة وبعمق 3000 متر، وتبلغ المساحة الإجمالية لـ”البلوك” أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.

و وفق ذات المصادر، فلم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة والمعادن بالعاصمة الرباط، الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وستبدأ بعدها شركة Ratio بالقيام بخطوات الدراسة والتنقيب في هذه الكتلة لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد.

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