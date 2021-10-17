البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب ثقافي ” محمد عصفور”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن المصالح الأمنية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، قد باشرت تحرياتها في قضية إختفاء تجهيزات ومعدات تقنية بالمركب الثقافي ” محمد عصفور” قدرت قيمتها المالية ب 900 مليون سنتيم.

الواقعة التي تم إكتشافها بعد زيارة قام بها رئيس مقاطعة الفداء الى المركب الثقافي، في إطار الاستعداد لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، ليتفاچأ بإختفاء المعدات مما دفعه الى تبليغ المصالح الأمنية، والتي حلت الى المكان رفقة الشرطة العلمية والتقنية، لمعاينة مكان السرقة .

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