المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49 درهم
هبة بريس _ الرباط
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الأحد، عن سلسلة عروض جديدة لفائدة مسافريه
وكشف المكتب الوطني في منشور له عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في السفر بين البيضاء الرباط نحو فاس ومراكش، الاستفادة من عرض السفر ب 49 درهما.
وبالنسبة للراغبين في السفر من البيضاء والرباط صوب وجدة والناظور، بإمكانهم الاستفادة من عرض السفر ب 99 درهما.
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تعليق واحد
هذا تضليل بدليل أن م و س ح يدعي تخفيضات للأطفال 50% و الحقيقة هي بعض الفرنكات و ما على “موسح” سوى نشر شروط الاستفادة من عروضه التضليلية و سترون الفوارق