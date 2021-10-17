وجدة .. التوقيت المدرسي في ظل الجائحة يخرج نساء ورجال التعليم للاحتجاج

هبة بريس _ وجدة

نظمت تنسيقية المتضررين من التوقيت المدرسي المتكونة من نساء ورجال التعليم الابتدائي على صعيد مديرية الإقليمية لوجدة انجاد، صباح يومه الأحد 17 أكتوبر الجاري أمام مقر المديرية وقفة احتجاجية تم تطويقها من طرف السلطات الأمنية حتى لا تتحول إلى مسيرة نحو أكاديمية جهة الشرق للتربية والتكوين.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، ففي ظل إصرار المديرية الإقليمية وجدة انجاد على سن سياسة الأذان الصماء غير مكترثة بالأصوات المستنكرة للمذكرة 2827، و التي عبر عنها رجال ونساء التعليم في وقفة الأحد 10/10/2021، وأمام استمرار الاحتقان و الارتباك الذي خلفتهما المذكرة المشؤومة، وبعد نقاش واع و مسؤول ومستفيض، تعلن تنسيقية المتضررين من التوقيت للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني :

– تذكيرنا المديرية الإقليمية باستمرار حالة الطوارئ الصحية و بإلزامية تطبيق المذكرة 085/21 الخاصة بالبروتوكول الصحي المحين.

– تحميلنا المديرية ومصالحها تدبير مديرية وجدة انجاد لملف التوقيت.

– تحيتنا عاليا النقابات الداعمة و المساندة لملفنا العادل و المشروع.

– دعوتنا السلطات المحلية و الصحية و جمعيات اباء و امهات واولياء التلاميذ التدخل لدعم الأمن الصحي للمتعلمين داخل المؤسسات.

كما أعلنت التنسيقية خلال الوقفة الاحتجاجية، على القيام بإضراب إقليمي ليوم واحد وذلك يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام

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