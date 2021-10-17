قتيل وجريحين في حادث سير بين شاحنة وتريبورتو بأيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت حادثة سير ، صباح اليوم الاحد اكتوبر الجاري ، عن مقتل شخص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ، على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي إنزكان أيت ملول وأكادير.

الحادثة جرت إثر اصطدام شاحنة بدراجة ثلاثية العجلات ” تريبورتور” خلفت مقتل السائق على الفور ، واشتعال النيران في مكان الحادث بسبب المواد القابلة الاشتعال التي كانت تحملها الشاحنة .

المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث المفجع لتحديث ظروف وملابسات وقوعه في وقت تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير و المصابين لقسم المستعجلات بذات المستشفى.

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