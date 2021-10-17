سيارة اسعاف

قتيل وجريحين في حادث سير بين شاحنة وتريبورتو بأيت ملول

2021-10-17 / 12:51 مساءً
4
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت حادثة سير ، صباح اليوم الاحد اكتوبر الجاري ، عن مقتل شخص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ، على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي إنزكان أيت ملول وأكادير.

الحادثة جرت إثر اصطدام شاحنة بدراجة ثلاثية العجلات ” تريبورتور” خلفت مقتل السائق على الفور ، واشتعال النيران في مكان الحادث بسبب المواد القابلة الاشتعال التي كانت تحملها الشاحنة .

المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث المفجع لتحديث ظروف وملابسات وقوعه في وقت تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير و المصابين لقسم المستعجلات بذات المستشفى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

الوقاية المدنية بالبيضاء تُجنب حي مولاي رشيد كارثة حقيقية

2021-10-15 / 7:08 مساءً
Photo of القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

2021-10-15 / 1:07 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

2021-10-14 / 10:16 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية

أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم…

2021-10-14 / 5:35 مساءً
Photo of العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة.. والأمن يحقق

العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة..…

2021-10-13 / 3:25 مساءً
Photo of يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة كوكاكيين انطلاقا من فنزويلا

يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة…

2021-10-12 / 9:18 مساءً
Photo of 28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق…

2021-10-12 / 5:46 مساءً
Photo of مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

2021-10-11 / 8:01 مساءً
Photo of أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

2021-10-11 / 6:20 مساءً
Photo of مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

2021-10-11 / 5:42 مساءً

‫4 تعليقات

  2. كان يجب على صاحب الدرجة النارية ان يبتعد عنه بمسافة بعيدة عن الشاحنة حتى لايسبب في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها الأبرياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق