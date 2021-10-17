قتيل وجريحين في حادث سير بين شاحنة وتريبورتو بأيت ملول
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أسفرت حادثة سير ، صباح اليوم الاحد اكتوبر الجاري ، عن مقتل شخص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ، على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي إنزكان أيت ملول وأكادير.
الحادثة جرت إثر اصطدام شاحنة بدراجة ثلاثية العجلات ” تريبورتور” خلفت مقتل السائق على الفور ، واشتعال النيران في مكان الحادث بسبب المواد القابلة الاشتعال التي كانت تحملها الشاحنة .
المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث المفجع لتحديث ظروف وملابسات وقوعه في وقت تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير و المصابين لقسم المستعجلات بذات المستشفى.
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4 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون . اللهم اشفي المصابين بهذا الحدث المؤلم.
كان يجب على صاحب الدرجة النارية ان يبتعد عنه بمسافة بعيدة عن الشاحنة حتى لايسبب في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها الأبرياء.
نلاحظ في الطريق ان اصحاب الدرجات النارية ولاحولة ولا قوة لهم السرعة المفرطة هي التي تسبب لهم في حوادث السير.
هذآ راجع إلى عدم إحترام قانون السير .وبالاخص الدراجات النارية …