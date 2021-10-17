بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو

هبة بريس _ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بـنسبة 0,62 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 أكتوبر 2021.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه خلال عملية المناقصة التي جرت في 12 أكتوبر الجاري، حصل بنك المغرب على 121 مليون دولار، أي ما يعادل 1,1 مليار درهم.

وسجل المصدر ذاته أنه في 8 أكتوبر 2021، ظلت الأصول الاحتياطية الرسمية شبه مستقرة، من أسبوع إلى آخر، لتسجل 322 مليار درهم، فيما ارتفعت ب9,3 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 80,4 مليار درهم، منها 27,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط.

وأشار إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 30,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 13 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 14 أكتوبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 0,8 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 16,8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “الكهرباء” (4,9 في المائة)، و”البنوك” و”البناء ومواد البناء” (0,7 في المائة).

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ”النقل” و”شركات الوراق المالية والشركات القابضة” بـ4 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 619,7 مليون درهم مقابل 612.8 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 114.2 مليون درهم بعد 116,6 مليون درهم.

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