خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”
أكد الخبير الرواندي في الشؤون الجيوسياسية إسماعيل بوشانان أن الجزائر تتحمل مسؤولية تاريخية في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بالنظر لضلوعها الثابت في نشأة هذا النزاع المفتعل واستمراره.
وشدد بوشانان، وهو أيضا أستاذ للعلوم السياسية بجامعة رواندا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة إقليمية نظمت أمس السبت بدار السلام في موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، على أن “ضلوع الجزائر كان واضحا على الجبهات الدبلوماسية والقانونية والمالية والعسكرية منذ نشأة هذا النزاع الإقليمي، ويبدو جليا أن البوليساريو تدين ببقائها فقط للجزائر التي تدعمها”.
وسجل الخبير في شؤون المنطقة المغاربية أن “الدبلوماسية الجزائرية تدعم البوليساريو علانية وتجعل من هذه القضية أولوية لسياستها الخارجية”، مشيرا إلى أن هذا “التبني التام” يجعل من الجزائر، التي تعد “البوليساريو” مجرد تابع لها، طرفا حقيقيا في هذا النزاع المصطنع.
وأضاف بوشانان أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن تعتبر أن الجزائر طرف في هذا النزاع لا يمكن إنكار مسؤوليته.
وخلص إلى أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب لأقاليمه الجنوبية سيبقى الحل الواقعي الوحيد لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
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نظام عصابة كبرنات الجزاءر يتملصون من تحمل مسؤوليتهم مع مرتزقة البوزبال الذي صنعوه لاجل
إطالة امد هذا المشكل الذي عمر اكثر. من 46 عام.وذلك لكي يستمروا في. السيطرة على الحكم في الجزائر ونهب ما تبقى من أموال النفط والغاز و دفع الشعب الى الخراب والهاوية.
على الشعب الجزاءري ان يعلم انه كان بإمكان الجزاءر ان تصبح من افضل دول العالم وحتى افظل بكثير من دول الخليج وذلك الاعتبارات الآتية:
1) الجزاءر حصلت على( الاستقلال)من فرنسا التي اهدت لها البلاد في طبق من ذهب كلها مبنية وجاهزة بكل البنيات التحتية والمباني العصرية وجميع المرافق والتجهيزات الضرورية .
2) تتوفر الجزائر على ثروات الغاز والبترول التي تجعل منها أغنى الدول في العالم.
3) الجزائر تتوفر على موارد وثروات طبيعية وجغرافية في الفلاحة والسياحة والمعادن الاخرى. وهذا غير متوفر في دول الخليج التي هي بمثابة صحاري قاحلة فقط .ومع دلك.اصبحت من أغنى دول العالم .
نستنتج من هذا كله انه كان بإمكان الجزائر أن تتفوق على جميع دول الخليج لما لها من امكانيات لا تتوفر لذى دول الخليج.
ولكن الجزاءري سقطت مع الاسف الشديد في ايادي غير آمنة وعصابات كبرنات العسكر منذ 1962 والى اليوم الذين همهم الوحيد هو الاستلاء على الحكم والسلطة في الجزائر والكذب على الشعب. ونهب كل خيراته و رمي الشعب الى الهاوية.وهذه هي حقيقة الجزائر.