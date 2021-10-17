سعد الدين العثماني

العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية

2021-10-17 / 11:21 صباحًا
12
هبة بريس _ الرباط

عاد رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني للحديث عن عودته لمارسة ، الطب النفسي بعد مغادرته للمنصب الحكومي.

ورد العثماني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده”.

وكان العثماني قد أعلن، أمس، عن إعادة فتح عيادته الخاصة بالطب النفسي وسط العاصمة الرباط، وقال: “الحمد لله وعلى بركة الله، بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية سأبدأ العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب ثقافي ” محمد عصفور”

البيضاء : إختفاء 900 مليون من قيمة تجهيزات بالمركب…

2021-10-17 / 3:13 مساءً
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49 درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عروض تذاكر بـ49…

2021-10-17 / 2:23 مساءً
Photo of 20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة لغوية والمصالحة مع الذات الوطنية

20 سنة عن خطاب ” أجدير ” نحو سياسة…

2021-10-17 / 1:47 مساءً
Photo of إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب لم يبادر لحل الأزمة

إنزكان : ساكنة الدشيرة تتنفس أكوام الازبال والمجلس المنتخب…

2021-10-17 / 1:09 مساءً
Photo of تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة الرحل والساكنة

تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة…

2021-10-17 / 12:21 مساءً
Photo of خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

خبير : قضية الصحراء المغربية.. الجزائر تتحمل “مسؤولية تاريخية”

2021-10-17 / 11:39 صباحًا
Photo of العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

2021-10-17 / 10:27 صباحًا
Photo of أسا الزاك.. قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعتي أسا والمحبس

أسا الزاك.. قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعتي أسا والمحبس

2021-10-17 / 9:44 صباحًا
Photo of طقس الأحد : سماء قليلة السحب واجواء حارة

طقس الأحد : سماء قليلة السحب واجواء حارة

2021-10-17 / 8:57 صباحًا
Photo of تفكيك عصابة” لفراقشية” بإقليم الخميسات

تفكيك عصابة” لفراقشية” بإقليم الخميسات

2021-10-16 / 11:45 مساءً

‫12 تعليقات

  2. هذا هو الصواب وعلى بنكيران أن يعتبر ويقتدي به عوض الخرجات والترنحات الماكرة والبغيضة الغرض منها الانتقام لأنانية بليدة وهدامة.فالعثماني رغم مرونته السياسية إلى حد السداجة يبقى رجلا صادقا وذا مروءة ويعرف حدوده كما يقال.ماشي بحال آية الله بنكيران أنا الكل في الكل

  11. حسن جدا د.العثماني اذا كانت السياسة كما تقول “السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده” اذن تنازل عن المعاش ودعه لخدمة البلد… وشكرا

  12. اذا كانت المهمة النضالية تساوي ملايين شهريا وتقاعد جد مريح ومبلغ كبير بعد نهاية المهمة فأن المهمة النضالية احسن بكثييييير من المهنة …المهمة النضالية يا سيدي الفاضل هي التي تكون بيليكي..افرغتم خزينة الدولة وتقولون مهمة نضالية يا العار على النضال..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق