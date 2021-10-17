العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية
هبة بريس _ الرباط
عاد رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني للحديث عن عودته لمارسة ، الطب النفسي بعد مغادرته للمنصب الحكومي.
ورد العثماني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده”.
وكان العثماني قد أعلن، أمس، عن إعادة فتح عيادته الخاصة بالطب النفسي وسط العاصمة الرباط، وقال: “الحمد لله وعلى بركة الله، بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية سأبدأ العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3
0
12 تعليقات
إذا لم تكن مهنة فلماذا ستتقاضى منها ذاك تقاعد السمين
هذا هو الصواب وعلى بنكيران أن يعتبر ويقتدي به عوض الخرجات والترنحات الماكرة والبغيضة الغرض منها الانتقام لأنانية بليدة وهدامة.فالعثماني رغم مرونته السياسية إلى حد السداجة يبقى رجلا صادقا وذا مروءة ويعرف حدوده كما يقال.ماشي بحال آية الله بنكيران أنا الكل في الكل
بالأحرى هي مهمة ريعية.
كم ثمن الحصص ؟؟؟وكم عددها في اليوم هههههههههههه
بقرراتك التافهة التي دمرت عقول المواطن يجب عليك معالجتهم مجانا ههههه
مهمة نضالية براتب ومعاش انتهازي …
أنت لا تتقن حتى مهنة طبيب نفساني … بل تحتاج إلى علاج بجرعة الوطنية …
إن الله يمهل ولا يهمل والحمدلله على أن الله موجود ولا شماتة ياسيد العثماني…….
أغلبية الشعب المغربي تدمروا بقرارتك وتحطمت نفسيتهم بسببك لهذا يجب الفحص مجاني هههههههههههه
آلله في عونك مهنة صعبة ان تعالج الأمراض العقلية والنفسية هههههههههههه
هذا هو الرجل المثالي انه لم يحطمه خروجه من السياسة .بل اعطاه قوة وتشجيع لعودته الى مهنته الأصلية…
حسن جدا د.العثماني اذا كانت السياسة كما تقول “السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده” اذن تنازل عن المعاش ودعه لخدمة البلد… وشكرا
اذا كانت المهمة النضالية تساوي ملايين شهريا وتقاعد جد مريح ومبلغ كبير بعد نهاية المهمة فأن المهمة النضالية احسن بكثييييير من المهنة …المهمة النضالية يا سيدي الفاضل هي التي تكون بيليكي..افرغتم خزينة الدولة وتقولون مهمة نضالية يا العار على النضال..