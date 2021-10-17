سعد الدين العثماني

العثماني بعد عدوته لعيادته ..السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية

2021-10-17 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

عاد رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني للحديث عن عودته لمارسة ، الطب النفسي بعد مغادرته للمنصب الحكومي.

ورد العثماني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “السياسة ليست مهنة، إنما هي مهمة نضالية مستمرة لمن يريد أن يخدم بلده”.

وكان العثماني قد أعلن، أمس، عن إعادة فتح عيادته الخاصة بالطب النفسي وسط العاصمة الرباط، وقال: “الحمد لله وعلى بركة الله، بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية سأبدأ العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

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