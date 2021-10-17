العنف ضد النساء في المغرب..ارتفاع مسجل وارقام متباينة

2021-10-17 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، تقريرها بعنوان “المرأة المغربية في أرقام”، تناولت فيه جوانب عدة أبرزها العنف ضد النساء

وحول نسبة انتشار العنف لدى النساء البالغات (18-64 عاما) بين عامي 2019 و2009، كان العنف المنزلي بنسبة 51.0 في المائة، ولكنه شهد ارتفاعا بسيطا ليسجل 52.1 في المائة.

والعنف في العمل بنسبة 15.4 في المائة عام 2019 بعدما كان 16.0 في المائة عام 2009.

أما بالنسبة لأشكال العنف، فكانت على الشكل التالي:

– المس بالحرية الفردية: 34.6 في المائة عام 2019، 31.3 في المائة عام 2009.

– العنف النفسي: 49.1 في المائة عام 2019، 57.7 في المائة عام 2009.

– العنف الجسدي: 13.3 في المائة عام 2019، 15.2 في المائة عام 2009.

– العنف الجنسي: 14.0 في المائة عام 2019، 8.7 في المائة عام 2009.

– العنف الاقتصادي: 15.1 في المائة عام 2019، 8.2 في المائة عام 2009.

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