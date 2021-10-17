السفير السعودي يلتقي بأخنوش بالرباط

هبة بريس _ الرباط

افادت وكالة الانباء السعودية ان السفير السعودي بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، التقى بعزيز أخنوش بمكتبه، وهنأه على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا للحكومة.

وأضافت الوكالة أن السفير السعودي هنأ أخنوش على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته في خدمة مصالح الوطن والمواطن.

وجرى خلال هذا اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين الحكيمتين لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وتم خلال اللقاء تسليم رئيس الحكومة برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

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