منذ أكثر من عام.. أول صلاة “بلا تباعد” في “الحرمين”

2021-10-17 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

لأول مرة منذ أكثر من عام، اصطف المصلون في الحرم المكي والمسجد النبوي لأداء صلاة فجر الأحد دون أن يطالب الإمام المصلين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قالت، الجمعة الماضية، إن المملكة ستخفف إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من الأحد بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة قول الإمام “استوا .. اعتدلوا .. تراصوا، وسدوا الفُرج؛ أتموا الصف الأول فالأول”.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار السماح بكامل الطاقة الاستيعابية في المسجدين الحرام والنبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات، وذلك بالنسبة للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وظهرت في الفيديوهات المتداولة ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمسجدين اللذين يحظيين بمكانة دينية خاصة لدى المسلمين، فيما عبر العشرات عن سعادتهم لعودة الأوضاع إلى طبيعتها

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